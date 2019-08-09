Военный эсминец США вошел в Черное море
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Эсминец ВМС США USS Porter прошел в Черное море через Босфорский пролив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайте 6-го флота ВМС США.
"Эсминец Porter DDG 78 начал переход в Черное море. Это уже в шестой раз в 2019 году, когда там будет находится корабль ВМФ США", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что присутствие военных кораблей необходимо для укрепления безопасности в регионе.
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Напомним, ранее УНН сообщал, что ракетный эсминец США заходил в Черное море.
Как сообщал УНН, Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство.