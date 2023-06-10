Військовим збільшили відпустки до 40 днів. Рада ухвалила закон
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Українським військовим збільшили відпустки до 40 днів - Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №9378, передає УНН.
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Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Рада підтримала законопроект №9378 щодо відпусток військовим. За в цілому - 270.
"Згідно нього військовим надається відпустка 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин", - написав нардеп.
За його словами, відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців.
Нагадаємо
30 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №9342 щодо доплат та збільшення відпусток для військовослужбовців, повідомив співавтор документа.