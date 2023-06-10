Военным увеличили отпуска до 40 дней. Рада приняла закон
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Украинским военным увеличили отпуска до 40 дней - Верховная Рада приняла в целом законопроект №9378, передает УНН.
Детали
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Рада поддержала законопроект №9378 об отпусках военным. За в целом - 270.
"Согласно ему военным предоставляется отпуск 30 дней + 10 дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам", - написал нардеп.
По его словам, отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих.
Напомним
30 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект №9342 относительно доплат и увеличения отпусков для военнослужащих, сообщил соавтор документа.