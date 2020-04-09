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Військовим скасували відпустки і продовжили ротацію через коронавірус

Військовим скасували відпустки і продовжили ротацію через коронавірус

Київ • УНН

 • 22089 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Військовим скасували відпустки та перевіряють тих, хто з них повернувся, а також продовжили строки ротації на Сході України. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

"Армія намагається максимально скоротити контакти військових з цивільними, які можуть переносити вірус. Найбільше ж таких контактів може бути вже не на Донбасі, а у ППД - пунктах постійної дислокації бригад у різних регіонах України. Через це військовим скасували відпустки, а тих, хто пішов туди раніше, медики перевіряють після повернення", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що якщо у когось виявляють симптоми хвороби - його відправляють додому на самоізоляцію під щоденним наглядом медиків у телефонному режимі.

"Деяким підрозділам продовжили строки ротації на Сході України. Там, з точки зору епідемії, безпечніше", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в ЗСУ розповіли, як на передовій борються з коронавірусом.

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