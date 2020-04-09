Військовим скасували відпустки і продовжили ротацію через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Військовим скасували відпустки та перевіряють тих, хто з них повернувся, а також продовжили строки ротації на Сході України. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
"Армія намагається максимально скоротити контакти військових з цивільними, які можуть переносити вірус. Найбільше ж таких контактів може бути вже не на Донбасі, а у ППД - пунктах постійної дислокації бригад у різних регіонах України. Через це військовим скасували відпустки, а тих, хто пішов туди раніше, медики перевіряють після повернення", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що якщо у когось виявляють симптоми хвороби - його відправляють додому на самоізоляцію під щоденним наглядом медиків у телефонному режимі.
"Деяким підрозділам продовжили строки ротації на Сході України. Там, з точки зору епідемії, безпечніше", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в ЗСУ розповіли, як на передовій борються з коронавірусом.