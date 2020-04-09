В ЗСУ розповіли, як на передовій борються з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На передовій діють карантинні заходи для боротьби з COVID-19. На блокпостах дезінфікують техніку, військові використовують засоби індивідуального захисту, п’ють воду з пляшок та харчуються з одноразового посуду. Про це в інтерв’ю ВВС сказав командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, передає УНН.
“На Донбасі все починається з блокпостів. Зараз там розміщені підрозділи РХБ-захисту (радіаційний, хімічний, біологічний захист). Вони дезінфікують всю техніку, яка проїжджає через пости — і військову і цивільну”, — повідомили в ЗМІ.
Вказано, що техніку обробляють за допомогою спеціальних розчинів з хлором.
“Насамперед обробляють місця найбільш імовірного контакту з руками: поручні, ручки, двері, вікна, люки, тощо”, — сказав Сергій Наєв.
За його словами, на передовій обробляють бліндажі, а військовим видають індивідуальні засоби захисту і бутильовану воду.
“Користуватися бійці мають одноразовим посудом, що спеціально доставляють на фронт”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що маски військові носять не постійно — в умовах снайперських обстрілів вони порушують камуфляж.
Нагадаємо, у ЗСУ вже 7 випадків COVID-19.