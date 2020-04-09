В ЗСУ розповіли, як на передовій борються з коронавірусом

КИЇВ. 9 квітня. УНН. На передовій діють карантинні заходи для боротьби з COVID-19. На блокпостах дезінфікують техніку, військові використовують засоби індивідуального захисту, п’ють воду з пляшок та харчуються з одноразового посуду. Про це в інтерв’ю ВВС сказав командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, передає УНН.