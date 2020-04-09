В ВСУ рассказали, как на передовой борются с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На передовой действуют карантинные меры по борьбе с COVID-19. На блокпостах дезинфицируют технику, военные используют средства индивидуальной защиты, пьют воду из бутылок и питаются из одноразовой посуды. Об этом в интервью ВВС сказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает УНН.
“На Донбассе все начинается с блокпостов. Сейчас там размещены подразделения РХБ-защиты (радиационной, химической, биологической защиты). Они дезинфицируют всю технику, которая проезжает через посты — и военную и гражданскую”, — сообщили в СМИ.
Указано, что технику обрабатывают с помощью специальных растворов с хлором.
“Прежде всего обрабатывают места наиболее вероятного контакта с руками: перила, ручки, двери, окна, люки и т.д.”, — сказал Сергей Наев.
По его словам, на передовой обрабатывают блиндажи, а военным выдают индивидуальные средства защиты и бутилированную воду.
“Пользоваться бойцы должны одноразовой посудой, которую специально доставляют на фронт”, — указано в сообщении.
Отмечается, что маски военные носят не постоянно — в условиях снайперских обстрелов они нарушают камуфляж.
Напомним, в ВСУ уже 7 случаев COVID-19.