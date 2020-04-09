В ВСУ рассказали, как на передовой борются с коронавирусом

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На передовой действуют карантинные меры по борьбе с COVID-19. На блокпостах дезинфицируют технику, военные используют средства индивидуальной защиты, пьют воду из бутылок и питаются из одноразовой посуды. Об этом в интервью ВВС сказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает УНН.