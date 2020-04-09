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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В ВСУ рассказали, как на передовой борются с коронавирусом

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. На передовой действуют карантинные меры по борьбе с COVID-19. На блокпостах дезинфицируют технику, военные используют средства индивидуальной защиты, пьют воду из бутылок и питаются из одноразовой посуды. Об этом в интервью ВВС сказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает УНН.

“На Донбассе все начинается с блокпостов. Сейчас там размещены подразделения РХБ-защиты (радиационной, химической, биологической защиты). Они дезинфицируют всю технику, которая проезжает через посты — и военную и гражданскую”, — сообщили в СМИ.

Указано, что технику обрабатывают с помощью специальных растворов с хлором.

“Прежде всего обрабатывают места наиболее вероятного контакта с руками: перила, ручки, двери, окна, люки и т.д.”, — сказал Сергей Наев.

По его словам, на передовой обрабатывают блиндажи, а военным выдают индивидуальные средства защиты и бутилированную воду.

“Пользоваться бойцы должны одноразовой посудой, которую специально доставляют на фронт”, — указано в сообщении.

Отмечается, что маски военные носят не постоянно — в условиях снайперских обстрелов они нарушают камуфляж.

Напомним, в ВСУ уже 7 случаев COVID-19.

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