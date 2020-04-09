Военным отменили отпуска и продолжили ротацию из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Военным отменили отпуска и проверяют тех, кто из них вернулся, а также продлили сроки ротации на Востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Армия пытается максимально сократить контакты военных с гражданскими, которые могут переносить вирус. Больше всего таких контактов может быть уже не на Донбассе, а в ППД - пунктах постоянной дислокации бригад в различных регионах Украины. Поэтому военным отменили отпуска, а тех, кто ушел туда раньше, медики проверяют после возвращения", - сообщили в СМИ.
Указано, что если у кого-то выявляют симптомы болезни - его отправляют домой на самоизоляцию под ежедневное наблюдение медиков в телефонном режиме.
"Некоторым подразделениям продлили сроки ротации на Востоке Украины. Там, с точки зрения эпидемии, безопаснее", - указано в сообщении.
Напомним, в ВСУ рассказали, как на передовой борются с коронавирусом.