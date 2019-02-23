Військові Венесуели застосували сльозогінний газ недалеко від кордону з Бразилією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Національна гвардія Венесуели застосувала в п’ятницю ввечері сльозогінний газ проти представників корінної індіанської народності пемон. Про це повідомила газета El Nacional з посиланням на депутата Національної асамблеї (парламенту) республіки Америко де Граса, інформує УНН.
За інформацією видання, зіткнення відбуваються в місті Санта-Елена-де-Уайр, розташованому в 15 км від кордону з Бразилією. Приводом для протистояння стала спроба місцевих жителів блокувати рух бійців Нацгвардії до кордону. У соцмережах з’явилися фото, на яких зображені розміщені на дорогах барикади.
Нагадуємо, що в районі Сан-Франсіско-де-Юруані венесуельські військові відкрили вогонь по корінним жителям, які також намагалися перешкоджати їх проїзду до кордону з Бразилією. Двоє людей загинули, ще 14 отримали поранення. Після цього інциденту обурені індіанці взяли в заручники генерала Нацгвардії Хосе Мігеля Монтойю, який командував військовими в момент зіткнення.