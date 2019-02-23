Венесуела зачиняє кордон з Колумбією, на кордоні з Бразилією сталися сутички, є загиблі та поранені

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Влада Венесуели прийняла рішення про тимчасове закриття трьох мостів на кордоні з Колумбією, на межі з Бразилією сталися сутички, відомо про загиблих та поранених. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила віце-президент Венесуели Делсі Родрігес, передає УНН з посиланням також на The New York Times.