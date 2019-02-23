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Венесуела зачиняє кордон з Колумбією, на кордоні з Бразилією сталися сутички, є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 11618 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Влада Венесуели прийняла рішення про тимчасове закриття трьох мостів на кордоні з Колумбією, на межі з Бразилією сталися сутички, відомо про загиблих та поранених. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила віце-президент Венесуели Делсі Родрігес, передає УНН з посиланням також на The New York Times.

“Боліваріанський уряд інформує населення про те, що через серйозні і незаконні погрози, що вживаються урядом Колумбії щодо миру і суверенітету Венесуели, було прийнято рішення про тимчасове повне закриття мостів імені Сімона Болівара, Сантандера і моста Уньон”, — написала вона.

Венесуельський політик додала, що кордон буде відкритий, коли припиняться “жорстокі акти насильства проти народу і землі Венесуели”. “Відповідно до вимог елементарних норм міжнародного права ми вимагаємо, щоб (президент Колумбії) Іван Дуке залишив свої ганебні дії і припинив використовувати територію Колумбії, виконуючи наказ (глави США) Дональда Трампа, для замахів на право венесуельців жити мирно і незалежно”, — додала Родрігес.

Раніше депутат Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Венесуели Амеріко де Граціа повідомив в Twitter, що група індіанців народності пемон в п’ятницю захопила генерала Національної гвардії Венесуели Хосе Мігеля Монтойю недалеко від кордону з Бразилією після того, як в районі Сан-Франсіско-де-Юруані венесуельські військові відкрили вогонь по корінним жителям, які намагалися перешкоджати їх проїзду до кордону з Бразилією. За його даними, в цілому дві людини загинули, 14 були поранені.

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