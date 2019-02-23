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Венесуэла закрывает границу с Колумбией, на границе с Бразилией произошли столкновения, есть погибшие и раненые

Киев  •  УНН

 • 11614 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Власти Венесуэлы приняли решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией, на границе с Бразилией произошли столкновения, известно о погибших и раненых. Об этом на своей странице в Twitter сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, передает УНН со ссылкой также на The New York Times.

“Боливарианское правительство информирует население о том, что из-за серьезных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении мира и суверенитета Венесуэлы, было принято решение о временном полном закрытии мостов имени Симона Боливара, Сантандера и моста Уньон”, — написала она.

Венесуэльский политик добавила, что граница будет открыта, когда прекратятся “жестокие акты насилия против народа и земли Венесуэлы”. “В соответствии с требованиями элементарных норм международного права мы требуем, чтобы (президент Колумбии) Иван Дуке оставил свои позорные действия и прекратил использовать территорию Колумбии, исполняя приказ (главы США) Дональда Трампа, для покушений на право венесуэльцев жить мирно и независимо”, — добавила Родригес.

Ранее депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Америко де Грациа сообщил в Twitter, что группа индейцев народности пемон в пятницу захватила генерала Национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю недалеко от границы с Бразилией после того, как в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. По его данным, в общей сложности два человека погибли, 14 были ранены.

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