Военные Венесуэлы применили слезоточивый газ недалеко от границы с Бразилией

По информации издания, столкновения происходят в городе Санта-Элена-де-Уайрен, расположенном в 15 км от границы с Бразилией. Поводом для противостояния стала попытка местных жителей блокировать движение бойцов Нацгвардии к границе. В соцсетях появились фото, на которых запечатлены размещенные на дорогах баррикады.

Напоминаем, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, которые также пытались препятствовать их проезда к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. После этого инцидента возмущены индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойя, который командовал военными в момент столкновения.