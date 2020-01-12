Військові США заздалегідь знали про атаку Ірану

КИЇВ. 12 січня. УНН. Військовослужбовці США на базі "Айн Аль-Асад" в Іраку знали про заплановану іранську атаку, що дозволило їм сховатися за дві з половиною години до початку ракетного обстрілу. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.