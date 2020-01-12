Військові США заздалегідь знали про атаку Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Військовослужбовці США на базі "Айн Аль-Асад" в Іраку знали про заплановану іранську атаку, що дозволило їм сховатися за дві з половиною години до початку ракетного обстрілу. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Більшість військовослужбовців або залишили базу, або ховалися в бункерах", - йдеться в повідомленні.
Перший із чотирьох ракетних залпів розпочався 8 січня о 1:34 за місцевим часом. Атака тривала близько двох годин. Удари були завдані лише по тій частині, де розташовувалися американські військові, що становить близько чверті іракської бази.
Частина з ракет впала всього за кілька метрів від бункерів, де переховувалися військові.
Нагадаємо, 13 ракет випустили по авіабазі на заході Іраку, де знаходяться війська США.