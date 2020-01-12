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Військові США заздалегідь знали про атаку Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Військовослужбовці США на базі "Айн Аль-Асад" в Іраку знали про заплановану іранську атаку, що дозволило їм сховатися за дві з половиною години до початку ракетного обстрілу. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

"Більшість військовослужбовців або залишили базу, або ховалися в бункерах", - йдеться в повідомленні.

Перший із чотирьох ракетних залпів розпочався 8 січня о 1:34 за місцевим часом. Атака тривала близько двох годин. Удари були завдані лише по тій частині, де розташовувалися американські військові, що становить близько чверті іракської бази.

Частина з ракет впала всього за кілька метрів від бункерів, де переховувалися військові.

Нагадаємо, 13 ракет випустили по авіабазі на заході Іраку, де знаходяться війська США.

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