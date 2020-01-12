Военные США заранее знали об атаке Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Военнослужащие США на базе "Айн Аль-Асад" в Ираке знали о запланированной иранскую атаку, что позволило им спрятаться за два с половиной часа до начала ракетного обстрела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Большинство военнослужащих или оставили базу, или прятались в бункерах", - говорится в сообщении.
Первый из четырех ракетных залпов начался 8 января в 1:34 по местному времени. Атака продолжалась около двух часов. Удары были нанесены только по той части, где располагались американские военные, составляет около четверти иракской базы.
Часть из ракет упала всего в нескольких метрах от бункеров, где скрывались военные.
Напомним, тринадцать ракет выпустили по авиабазе на западе Ирака, где находятся войска США