Військові розповіли про всевидячу "Фурію" - український безпілотник, який працює у ворожих тилах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Український дрон «Фурія» призначений для проведення якісної тактичної повітряної розвідки та корегування вогню артилерії. Його особливістю є тривалий час польоту та великий радіус дії. Це дозволяє виконувати завдання на тактичній глибині 50 км. Відео про «Фурію» розмістили у телеграм-каналі Сили оборони півдня України, передає УНН.
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«Український розвідувальний дрон має крейсерську швидкість у 65 км/год, може заглибитися у тил ворога на 50 кілометрів і перебувати у повітрі до трьох годин», — йдеться у повідомленні.
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Злітає він за допомогою катапульти й може перебувати у польоті до трьох годин.
Зазначається, що поява «Фурії» на полі бою додає окупантам клопоту, а нашим воїнам полегшує роботу для подальшого планування контрнаступу. Маршрут «Фурії» можна змінити вже під час польоту.
Приземляється «Фурія» за допомогою парашуту чи по-літаковому. Щоб розгорнути дрон з транспортного положення знадобиться усього 15 хвилин.Свою функціональністю цей дрон допомагає нашим захисникам виявляти та знищувати ворога.
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