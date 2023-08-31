Военные рассказали о всевидящей "Фурии" - украинский беспилотник, который работает во вражеских тылах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Украинский дрон «Фурия» предназначен для проведения качественной тактической воздушной разведки и корректировки огня артиллерии. Его особенностью является длительное время полета и большой радиус действия. Это позволяет выполнять задачи на тактической глубине 50 км. Видео о «Фурии» разместили в телеграмм-канале Силы обороны юга Украины, передает УНН.
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«Украинский разведывательный дрон имеет крейсерскую скорость в 65 км/ч, может углубиться в тыл врага на 50 километров и находиться в воздухе до трех часов», — говорится в сообщении.
Детали
Взлетает он с помощью катапульты и может находиться в полете до трех часов.
Отмечается, что появление «Фурии» на поле боя добавляет оккупантам хлопот, а украинским воинам облегчает работу для дальнейшего планирования контрнаступления. Маршрут «Фурии» можно изменить уже во время полета.
Приземляется «Фурия» с помощью парашюта или по-самолетному. Чтобы развернуть дрон из транспортного положения понадобится всего 15 минут. Своей функциональностью этот дрон помогает украинским защитникам выявлять и уничтожать врага.
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