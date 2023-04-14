"Вони жодного разу у житті не стріляли, а їх сюди відправили": у командуванні Сил ТРО відреагували на скандальне відео із соцмереж

Деталі

За словами автора відео, в їхній підрозділ нібито направили мобілізованого без належної підготовки, який, до того ж є батьком п'ятьох дітей. Як встановило Командування сил ТрО, жодна дитина військового, про якого згадується, офіційно не зареєстрована, у свідоцтві про народження дітей він як батько не значиться, опікунство не оформлено.

"Наголошуємо, мобілізація багатодітних батьків може відбуватись виключно за згодою, особи, яку мобілізують. Відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків надається за умови надання документів, що підтверджують утримання трьох або більше дітей віком до 18 років", - пояснюють у відомстві.

Повідомляється, що наразі триває подальша перевірка інформації, озвученої у відео.

Командування сил ТрО наголосило, що бійці територіальної оборони після отримання мобілізаційного розпорядження у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) "в обов'язковому порядку проходять базову загальновійськову підготовку та фахову підготовку в навчальних центрах Сил ТрО ЗСУ". Залежно від стану здоров’я та повної або обмеженої придатності бійці можуть проходити підготовку в батальйонах резерву, додають вони.

Зазначається, що термін подальшої фахової підготовки залежить від військово-облікової спеціальності, потім бійців направляють до військових частин для виконання визначених завдань. У випадку порушень процедури Командування рекомендує звертатися на гарячу лінію Командування Сил ТРО за номером 0 800 507 028.

"Всі звернення будуть розглянуті", - наголосили у відомстві.

Доповнення

Михайло Чокнадій, який наразі, як стверджує, виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку, опублікував у Facebook відео де повідомив, що їм начебто надіслали "непідготовлене поповнення".

"Дали нам сьогодні у роту людей, серед яких є ті, хто жодного разу в житті не стріляли, і взагалі жодної підготовки не проходили. Вони побули п'ять днів десь у Сумській області, після чого їх відправили на Бахмутський напрямок. Ще їм кулемети дали, а люди заряджати магазини не вміють", - сказав Чокнадій.

Крім цього, він стверджує, що чоловік, який стоїть поруч є батьком п'ятьох дітей та начебто має хворого батька.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки вручати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця перебування їх на військовому обліку.