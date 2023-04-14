"Они ни разу в жизни не стреляли, а их сюда отправили": в командовании Сил ТРО отреагировали на скандальное видео из соцсетей

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В социальных сетях распространяют видео, на котором мужчина утверждает, что в их подразделение якобы направили мобилизованного - отца пяти детей - без надлежащей подготовки. Командование сил ТрО ВСУ заявило, что военные в обязательном порядке проходят базовую общевойсковую и профессиональную подготовку, и объявили о проверке информации с видео, передает УНН

Детали

По словам автора видео, в их подразделение якобы направили мобилизованного без надлежащей подготовки, который, к тому же является отцом пятерых детей. Как установило Командование сил ТрО, ни один ребенок военного, о котором упоминается, официально не зарегистрирован, в свидетельстве о рождении детей он как отец не значится, опекунство не оформлено.

"Подчеркиваем, мобилизация многодетных родителей может происходить исключительно с согласия лица, которое мобилизуют. Отсрочка от мобилизации для многодетных родителей предоставляется при условии предоставления документов, подтверждающих содержание трех или более детей в возрасте до 18 лет", - объясняют в ведомстве.

Сообщается, что сейчас продолжается дальнейшая проверка информации, озвученной в видео.

Командование сил ТрО отметило, что бойцы территориальной обороны после получения мобилизационного распоряжения в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) "в обязательном порядке проходят базовую общевойсковую подготовку и профессиональную подготовку в учебных центрах Сил ТрО ВСУ". В зависимости от состояния здоровья и полной или ограниченной годности бойцы могут проходить подготовку в батальонах резерва, добавляют они.

Отмечается, что срок дальнейшей профессиональной подготовки зависит от военно-учетной специальности, затем бойцов направляют в воинские части для выполнения определенных задач. В случае нарушений процедуры, Командование рекомендует обращаться на горячую линию Командования Сил ТРО по номеру 0 800 507 028.

"Все обращения будут рассмотрены", - подчеркнули в ведомстве.

Дополнение

Михаил Чокнадий, который, как утверждает, выполняет боевые задания на Бахмутском направлении, опубликовал в Facebook видео. Он заявил, что им якобы прислали "неподготовленное пополнение".

"Дали нам сегодня в роту людей, среди которых есть те, кто ни разу в жизни не стреляли, и вообще никакой подготовки не проходили. Они побывали пять дней в Сумской области, после чего их отправили на Бахмутское направление. Еще и пулеметы им дали, а люди заряжать магазины не умеют", - сказал Чокнадий.

Кроме этого, он утверждает, что мужчина, стоящий рядом, является отцом пятерых детей и якобы имеет больного отца.

Напомним

Кабинет министров Украины разрешил территориальным центрам комплектования и социальной поддержки вручать повестки военнообязанным независимо от места пребывания их на воинском учете.

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