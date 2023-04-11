Уряд дозволив вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця їхнього перебування на обліку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кабінет міністрів України дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки вручати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця перебування їх на військовому обліку. Про відповідне рішення йдеться у затвердженій постанові уряду №318, пише УНН.
Деталі
Документом вносяться зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Ним визначено, що територіальні центри комплектування "здійснюють заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки): на військову службу за призовом осіб офіцерського складу; на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву); на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку)".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада схвалила відміну призову строковиків під час воєнного стану