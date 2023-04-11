Правительство разрешило вручать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на учете

Детали

Документом вносятся изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Им определено, что территориальные центры комплектования "осуществляют мероприятия оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки): на военную службу по призыву лиц офицерского состава; на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв); на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете)".

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