Військові навчання з бойовими стрільбами відбудуться неподалік від Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Скадовському районі Херсонської області, що межує з тимчасово окупованим Кримом, із 9 вересня і до кінця місяця проводитимуть військові навчання. Про це повідомила Херсонська ОДА, інформує УНН.
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"Із 9 по 30 вересня планується переміщення військової техніки та особового складу до випробувального полігону “Ягорлик”, що знаходиться в Скадовському районі. Там проходитимуть військові навчання з бойовою стрільбою. Просимо жителів Херсонщини зберігати спокій та бути обачними!" — написали на Facebook-сторінці Херсонської ОДА.
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