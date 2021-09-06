Військові навчання з бойовими стрільбами відбудуться неподалік від Криму

Цитата:

"Із 9 по 30 вересня планується переміщення військової техніки та особового складу до випробувального полігону “Ягорлик”, що знаходиться в Скадовському районі. Там проходитимуть військові навчання з бойовою стрільбою. Просимо жителів Херсонщини зберігати спокій та бути обачними!" — написали на Facebook-сторінці Херсонської ОДА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генсек НАТО закликав Росію надати дані про військові навчання "Захід-2021"