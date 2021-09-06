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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 33595 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 133558 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123731 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120427 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Военные учения с боевыми стрельбами пройдут недалеко от Крыма

Военные учения с боевыми стрельбами пройдут недалеко от Крыма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Скадовском районе Херсонской области, граничащей с временно оккупированным Крымом, с 9 сентября и до конца месяца будут проводить военные учения. Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает УНН.

Цитата:

"С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону "Ягорлык", что находится в Скадовском районе. Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными!" - написали на Facebook-странице Херсонской ОГА.

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