Військові Ізраїлю вперше візьмуть участь у навчаннях в Німеччині

"Військові навчання BlueWings 2020 стануть першими на території Німеччини за участю збройних сил ФРН та Ізраїлю. Вони розпочнуться у понеділок, 17 серпня, на авіабазі Нерфеніх під Кельном і триватимуть до 28 серпня", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, пресслужба Армії оборони Ізраїлю назвала прибуття ізраїльських винищувачів до ФРН, а також подібне військове співробітництво Німеччини та Ізраїлю "історичною подією".

"Протягом двох тижнів ізраїльські ВПС спільно з силами НАТО будуть відпрацьовувати різні маневри у рамках MAG Days - міжнародних навчань, що проводиться чотири рази на рік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ізраїльські військові запобігли спробі терористичної атаки біля гробниці Рахілі, розташованої у місті Віфлеємі на Західному Березі річки Йордан.