Военные Израиля впервые примут участие в учениях в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Военные Израиля впервые примут участие в военных учениях в Германии, которые пройдут с 17 по 28 августа. Об этом сообщает со ссылкой на DW.
"Военные учения BlueWings 2020 станут первыми на территории Германии с участием вооруженных сил ФРГ и Израиля. Они начнутся в понедельник, 17 августа, на авиабазе Нёрфених под Кельном и продлятся до 28 августа", - говорится в сообщении.
В свою очередь, пресслужба Армии обороны Израиля назвала прибытие израильских истребителей в ФРГ, а также подобное военное сотрудничество Германии и Израиля "историческим событием".
"В течение двух недель израильские ВВС совместно с силами НАТО будут прорабатывать различные маневры в рамках MAG Days - международных учений, проводимый четыре раза в год", - говорится в сообщении.
Напомним, Израильские военные предотвратили попытку террористической атаки возле гробницы Рахили, расположенной в городе Вифлееме на Западном Берегу реки Иордан.