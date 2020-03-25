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Військові доставили гуманітарну допомогу до медзакладів біля лінії зіткнення на Донбасі

Військові доставили гуманітарну допомогу до медзакладів біля лінії зіткнення на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Військовослужбовці Збройних сил України доставили до медичних закладів неподалік від лінії зіткнення на Донбасі черговий гуманітарний вантаж. Про це повідомляє у Facebook служба звʹязків з громадськістю Командування Об’єднаних сил ЗС України, передає УНН.

Так, повідомляється, що гуманітарну допомогу отримала амбулаторія загальної практики та сімейної медицини № 2 в населеному пункті Тошківка, що на Луганщині.

“Військовослужбовці ЗСУ доставили до медичного закладу одноразові медичні інструменти, медичний одяг, набори для проведення хірургічних втручань, набори для передопераційної підготовки та промивки ран, а також набори для лікування опіків. На даний час ця амбулаторія надає медичну допомогу майже 5000 українцям, які проживають поблизу лінії зіткнення, серед яких п’ятсот — це діти”, — зазначив т.в.о. командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Цього дня медичний вантаж отримав і Нижнянський обласний психоневрологічний диспансер, якій розташований у Попаснянському районі Луганської області. Це допоміжні пристрої для ванн, спеціалізовані медичні меблі, ходуни, інвалідні візки та засоби гігієни для тяжкохворих. У Нижнянському обласному психоневрологічному диспансері сьогодні на постійному лікуванні - 155 тяжкохворих людей, 28 з них взагалі ніколи не встають з ліжка.

Як зазначили у службі зв’язків з громадськістю, протягом минулого року до цивільних медичних закладів, які розташовані неподалік від лінії зіткнення, українськими військовими доставлено більше ніж 50 тонн гуманітарних вантажів медичного призначення на загальну суму більш ніж 9 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНН, раніше віце-прем‘єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков провів зустріч з представниками МКЧХ та ООН в Україні, у межах якої сторони обговорили співпрацю під час карантину.

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