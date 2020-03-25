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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93819 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Военные доставили гуманитарную помощь в медучреждения у линии соприкосновения на Донбассе

Военные доставили гуманитарную помощь в медучреждения у линии соприкосновения на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10380 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Военнослужащие Вооруженных сил Украины доставили в медицинские учреждения неподалеку от линии соприкосновения на Донбассе очередной гуманитарный груз. Об этом сообщает в Facebook служба связей с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины, передает УНН.

Так, сообщается, что гуманитарную помощь получила амбулатория общей практики и семейной медицины № 2 в населенном пункте Тошковка в Луганской области.

"Военнослужащие ВСУ доставили в медицинское учреждение одноразовые медицинские инструменты, медицинскую одежду, наборы для проведения хирургических вмешательств, наборы для предоперационной подготовки и промывки ран, а также наборы для лечения ожогов. В настоящее время эта амбулатория оказывает медицинскую помощь почти 5000 украинцев, проживающих вблизи линии соприкосновения, среди которых пятьсот - это дети", - отметил врио командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В этот день медицинский груз получил и Нижнянский областной психоневрологический диспансер, которой расположен в Попаснянском районе Луганской области. Это вспомогательные устройства для ванн, специализированная медицинская мебель, ходунки, инвалидные коляски и средства гигиены для тяжелобольных. В Нижнянськом областном психоневрологическом диспансере сегодня на постоянном лечении - 155 тяжелобольных людей, 28 из них вообще никогда не встают с постели.

Как отметили в службе по связям с общественностью, в течение прошлого года в гражданские медицинские учреждения, расположенные неподалеку от линии соприкосновения, украинскими военными доставлено более 50 тонн гуманитарных грузов медицинского назначения на общую сумму более 9 миллионов гривен.

Как сообщал УНН, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников провел встречу с представителями МККК и ООН в Украине, в рамках которой стороны обсудили сотрудничество во время карантина.

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