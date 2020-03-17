Резніков з представниками ООН та МКЧХ обговорив допомогу Сходу України під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Віце-прем‘єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков провів зустріч з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Організації Об‘єднаних Націй в Україні, в рамках якої сторони обговорили співпрацю під час карантину. Про це повідомляє прес-служба міністерства, передає УНН.
Так, повідомляться, що під час зустрічі представниця МКЧХ Жиллєтт Флоранс звернула увагу на необхідність спрощення процедури імпорту медичних товарів під час карантину. У свою чергу, представниця ООН Оснат Лубрані порушила питання оцінки наслідків нових обмежень під час карантину через COVID-19 для гуманітарних операцій на Сході України, зокрема для руху через КПВВ уздовж лінії дотику, можливі заходи для забезпечення того, щоб гуманітарна допомога була доставлена до найуразливіших верств населення, які проживають у районах, непідконтрольних Уряду, а також у контрольованих районах, під час встановлення обмежень на внутрішні поїздки.
Учасники зустрічі висловили занепокоєння, що після початку російської агресії в 2014 році, в ОРДЛО залишилися переважно люди похилого віку. При цьому, подорожуючі через лінію розмежування останні знаходяться у найбільшій групі ризику.
Резніков запевнив, що Україна сприятиме безперешкодній роботі міжнародних та міжнародних гуманітарних організацій. Він також наголосив, що Указом Президента доручено запровадити митне оформлення вантажів (лікарських засобів, медичного обладнання, виробів медичного призначення для організації боротьби з COVID-19), що надходять в Україну, протягом однієї доби.
Представники МКЧХ і ООН висловили готовність підтримувати Україну. Досягнуто домовленості визначити наявні потреби України та оцінити можливості їх забезпечення представниками МКЧХ та ООН.
Як повідомляв УНН, минулого тижня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що за попередньою інформацією, в окупованій бойовиками Горлівці зафіксовано 12 випадків коронавірусу.