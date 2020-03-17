Резніков з представниками ООН та МКЧХ обговорив допомогу Сходу України під час карантину

ukru
20 березня, 16:58 • 77140 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 150345 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 247535 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 249453 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 247947 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230981 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200487 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185877 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146133 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150224 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.5 м/с
66 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 19171 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 19150 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 34150 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 32703 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 21290 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 247535 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 249453 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 247947 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230981 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200487 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 79125 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 26732 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140236 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153841 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113212 перегляди
Актуальне
Резніков з представниками ООН та МКЧХ обговорив допомогу Сходу України під час карантину

Резніков з представниками ООН та МКЧХ обговорив допомогу Сходу України під час карантину

Київ • УНН

 • 12168 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Віце-прем‘єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков провів зустріч з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Організації Об‘єднаних Націй в Україні, в рамках якої сторони обговорили співпрацю під час карантину. Про це повідомляє прес-служба міністерства, передає УНН.

Так, повідомляться, що під час зустрічі представниця МКЧХ Жиллєтт Флоранс звернула увагу на необхідність спрощення процедури імпорту медичних товарів під час карантину. У свою чергу, представниця ООН Оснат Лубрані порушила питання оцінки наслідків нових обмежень під час карантину через COVID-19 для гуманітарних операцій на Сході України, зокрема для руху через КПВВ уздовж лінії дотику, можливі заходи для забезпечення того, щоб гуманітарна допомога була доставлена до найуразливіших верств населення, які проживають у районах, непідконтрольних Уряду, а також у контрольованих районах, під час встановлення обмежень на внутрішні поїздки.

Учасники зустрічі висловили занепокоєння, що після початку російської агресії в 2014 році, в ОРДЛО залишилися переважно люди похилого віку. При цьому, подорожуючі через лінію розмежування останні знаходяться у найбільшій групі ризику.

Резніков запевнив, що Україна сприятиме безперешкодній роботі міжнародних та міжнародних гуманітарних організацій. Він також наголосив, що Указом Президента доручено запровадити митне оформлення вантажів (лікарських засобів, медичного обладнання, виробів медичного призначення для організації боротьби з COVID-19), що надходять в Україну, протягом однієї доби.

Представники МКЧХ і ООН висловили готовність підтримувати Україну. Досягнуто домовленості визначити наявні потреби України та оцінити можливості їх забезпечення представниками МКЧХ та ООН.

Як повідомляв УНН, минулого тижня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що за попередньою інформацією, в окупованій бойовиками Горлівці зафіксовано 12 випадків коронавірусу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.30
Bitcoin
$84,775.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.92
Ethereum
$1,994.33