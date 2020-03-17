Резніков з представниками ООН та МКЧХ обговорив допомогу Сходу України під час карантину

КИЇВ. 16 березня. УНН. Віце-прем‘єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков провів зустріч з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Організації Об‘єднаних Націй в Україні, в рамках якої сторони обговорили співпрацю під час карантину. Про це повідомляє прес-служба міністерства, передає УНН.