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Військова прокуратура вилучить з Офісу Президента документи щодо Іловайської трагедії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України вилучить з Офісу Президента документи в розслідуванні Іловайської трагедії. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури.

Військова прокуратура вилучить з Офісу Президента документи щодо Іловайської трагедії

"Прокурором отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ і вилучення в Офісі Президента України документів, які стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року в районі Іловайська", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки. У цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини Іловайської трагедії, а також причини та наслідки, за яких відбулися ці події.

"У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні буде забезпечено всебічне та неупереджене дослідження всіх обставин прийняття рішень щодо планування та проведення у серпні 2014 року бойової операції в районі міста Іловайськ", - зазначили у ГПУ.

Наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Бойовики та російські військові обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці.

Згідно з даними Генштабу, у боях за Іловайськ у серпні 2014 року українська армія втратила 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 військовослужбовців досі у полоні.

Раніше офіційні дані Генпрокуратури України свідчили, що в результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.

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