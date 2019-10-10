Военная прокуратура изымет из Офиса Президента документы по Иловайской трагедии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины изымет из Офиса Президента документы в расследовании Иловайской трагедии. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе Президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия. В этом уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.
"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 года боевой операции в районе города Иловайск", - отметили в ГПУ.
В конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.
Согласно данным Генштаба, в боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.
Ранее официальные данные Генпрокуратуры Украины свидетельствовали, что в результате расстрела украинских военнослужащих во Иловайский в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.