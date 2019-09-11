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Військова прокуратура відновила арешт майна ексміністра Клименка

Військова прокуратура відновила арешт майна ексміністра Клименка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Головна військова прокуратура України оскаржила зняття арешту з майна ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка, повідомляє УНН.

У ГВП нагадали, що арешт на майно Клименка, вартістю 1,2 млрд грн, було накладено ще у 2017 році. Станом на 2019 рік, досудове розслідування у кримінальних провадженнях завершено, отримано дозвіл на здійснення спеціального розслідування та стороні захисту відкриті матеріали для ознайомлення.

Водночас, у липні цього року слідчим суддею було прийнято рішення про скасування арешту в частині з майна належного ТОВ "КУА "ЕКСЕЛЬСІОР", компанії, яка безпосередньо залучена в схемі легалізації грошових коштів, незаконно отриманих Клименком.

"З урахуванням відсутності повного тексту ухвали та відсутності можливості апеляційного оскарження, орган слідства 09.07.19 був змушений повторно звернутися з клопотанням про арешт, надавши при цьому нові докази та вказавши нові обставини", - зазначили у військовій прокуратурі.

У ГВП уточнили, що арешт Печерського суду м.Києва на майно ТОВ "КУА "ЕКСЕЛЬСІОР" є чинним та не скасованим, починаючи з 2017 року. Майно, розташоване на території смт Козин, наразі арештовано окремим рішенням Печерського суду м.Києва від 10.09.2019.

"Крім цього, залишаються чинними та актуальними рішення суддів про накладення арештів на майно інших юридичних та фізичних осіб, залучених у схемі легалізації грошових коштів незаконного походження. Серед іншого продовжують бути арештованими такі активи, як чотири поверхи ТРЦ "Гулівер", більш ніж 75 квартир та 50 паркомісць на території міста Києва, люксові нежитлові приміщення та квартири в місті Одеса, транспортні засоби, залізничні напіввагони, грошові кошти на рахунках на суму 5 млн доларів, грошові кошти на закордонних рахунках у сумі 20 млн євро, корпоративні права на суму понад 500 млн грн", - нагадали у ГВП.

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