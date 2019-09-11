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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121146 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112714 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118790 просмотра

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Военная прокуратура возобновила арест имущества экс-министра Клименко

Военная прокуратура возобновила арест имущества экс-министра Клименко

Киев  •  УНН

 • 17664 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Главная военная прокуратура Украины обжаловала снятие ареста с имущества экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, сообщает УНН.

В ГВП напомнили, что арест на имущество Клименко стоимостью 1,2 млрд грн был наложен еще в 2017 году. По состоянию на 2019 год, досудебное расследование по уголовным производствам завершено, получено разрешение на осуществление специального расследования и стороне защиты открыты материалы для ознакомления.

В то же время, в июле этого года следственным судьей было принято решение об отмене ареста в части с имущества надлежащего ООО "КУА "ЭКСЕЛЬСИОР", компании, которая непосредственно вовлечена в схему легализации денежных средств, незаконно полученных Клименко.

"С учетом отсутствия полного текста постановления и отсутствия возможности апелляционного обжалования, орган следствия 09.07.19 был вынужден повторно обратиться с ходатайством об аресте, предоставив при этом новые доказательства и указав новые обстоятельства", - отметили в военной прокуратуре.

В ГВП уточнили, что арест Печерского суда Киева на имущество ООО "КУА"ЭКСЕЛЬСИОР" является действительным и не отмененным, начиная с 2017 года. Имущество, расположенное на территории пгт Козин, сейчас арестовано отдельным решением Печерского суда Киева от 10.09.2019.

"Кроме этого, остаются в силе и актуальными решения судей о наложении арестов на имущество других юридических и физических лиц, вовлеченных в схему легализации денежных средств незаконного происхождения. Среди прочего продолжают быть арестованными такие активы, как четыре этажа ТРЦ "Гулливер", более 75 квартир и 50 паркомест на территории города Киева, люксовые нежилые помещения и квартиры в городе Одесса, транспортные средства, железнодорожные полувагоны, денежные средства на счетах на сумму 5 млн долларов, денежные средства на зарубежных счетах в сумме 20 млн евро, корпоративные права на сумму более 500 млн грн", - напомнили в ГВС.

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