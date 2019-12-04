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Вийшов трейлер нового "Бонда"

Вийшов трейлер нового "Бонда"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Перший трейлер двадцять п'ятого фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати" вийшов у середу, 4 грудня, передає УНН.

Так, офіційний трейлер опублікувала кіностудія Universal Pictures на своєму Youtube-каналі.

За сюжетом Бонд насолоджується відставкою на Ямайці, але через викраденого вченого і нової загрози людству йому доводиться повернутися в гру.

51-річний Деніел Крейг в останній раз зіграв агента 007, а лиходієм в цій частині став 38-річний Рамі Малек ("Містер Робот", "Богемська рапсодія").

У трейлері Бонд робить все те, що так люблять фанати - носить костюми, фліртує з жінками, б'ється і каже "Бонд, Джеймс Бонд".

Зазначимо, що прем'єра картини призначена на 9 квітня 2020 року.

Нагадаємо, що перший тизер двадцять п'ятого фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати" вийшов 2 грудня - за два дні до виходу повноцінного трейлера.

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