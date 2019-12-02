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У мережі з'явився перший тізер нового фільму про Джеймса Бонда

У мережі з'явився перший тізер нового фільму про Джеймса Бонда

Київ • УНН

 • 17769 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Перший тізер двадцять п'ятого фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" вийшов у неділю - за два дні до виходу повноцінного трейлера, передає УНН.

У короткому відеоролику показані всі елементи типового фільму про агента “007” з Aston Martin, перестрілками, мотоциклами і Бондом, втіленим на екрані англійцем Деніелом Крейгом, в класичному смокінгу.

У тізері також показаний натяк на лиходія — фігура в масці, яку видно за скляним вікном.

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Перший трейлер картини повинен вийти на цьому тижні, в середу, 4 грудня.

Вихід фільму в США запланований в квітні 2020 року.

Як повідомляв УНН, агентом 007 в новому фільмі про Бонда стане темношкіра актриса.

Українські Національні Новини

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