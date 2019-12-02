У мережі з'явився перший тізер нового фільму про Джеймса Бонда
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Перший тізер двадцять п'ятого фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" вийшов у неділю - за два дні до виходу повноцінного трейлера, передає УНН.
У короткому відеоролику показані всі елементи типового фільму про агента “007” з Aston Martin, перестрілками, мотоциклами і Бондом, втіленим на екрані англійцем Деніелом Крейгом, в класичному смокінгу.
У тізері також показаний натяк на лиходія — фігура в масці, яку видно за скляним вікном.
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Перший трейлер картини повинен вийти на цьому тижні, в середу, 4 грудня.
Вихід фільму в США запланований в квітні 2020 року.
Як повідомляв УНН, агентом 007 в новому фільмі про Бонда стане темношкіра актриса.