В сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Первый тизер двадцать пятого фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" вышел в воскресенье – за два дня до выхода полноценного трейлера, передаёт УНН.
В коротком видеоролике показаны все элементы типичного фильма об агенте «007» с Aston Martin, перестрелками, мотоциклами и Бондом, воплощенным на экране англичанином Дэниелом Крейгом, в классическом смокинге.
В тизере также показан намек на злодея - фигура в маске, которая видна за стеклянным окном.
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Первый трейлер картины должен выйти на этой неделе, в среду, 4 декабря.
Выход фильма в США запланирован в апреле 2020 года.
Как сообщал УНН, агентом 007 в новом фильме о Бонде станет темнокожая актриса.