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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 6456 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103483 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 75579 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103509 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116198 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146515 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147368 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Вышел трейлер нового "Бонда"

Вышел трейлер нового "Бонда"

Киев  •  УНН

 • 27911 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Первый трейлер двадцать пятого фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" вышел в среду, 4 декабря, передает УНН.

Так, официальный трейлер опубликовала киностудия Universal Pictures на своем Youtube-канале.

По сюжету Бонд наслаждается отставкой на Ямайке, но из-за похищенного ученого и новой угрозы человечеству ему приходится вернуться в игру.

51-летний Дэниел Крейг в последний раз сыграл агента 007, а злодеем в этой части стал 38-летний Рами Малек ("Мистер Робот", "Богемская рапсодия").

В трейлере Бонд делает все то, что так любят фанаты - носит костюмы, флиртует с женщинами, дерется и говорит "Бонд, Джеймс Бонд".

Отметим, что премьера картины назначена на 9 апреля 2020 года.

Напомним, что первый тизер двадцать пятого фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" вышел 2 декабря - за два дня до выхода полноценного трейлера.

Украинские Национальные Новости

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