Війна в Україні може закінчитись до кінця року: Подоляк назвав, за якої умови
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Війна в Україні може закінчитись до кінця 2023 року, якщо вчасно прийде достатня кількість західної зброї. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю La Repubblica, передає УНН.
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"росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов'язкова поразка росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони", – заявив він.
Деталі
Говорячи про те, чи може війна закінчитися цього року, радник керівника Офісу Президента висловив думку, що це можливо, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї.
У цьому контексті він зазначив, що Україні, як і раніше, не вистачає снарядів, ракет великої дальності, також необхідні сучасні винищувачі.
Доповнення
Михайло Подоляк заявив, що будь-які спроби діалогу чи компромісу з росією призведуть до подальшої ескалації.