Война в Украине может закончиться до конца года: Подоляк назвал, при каком условии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Война в Украине может закончиться до конца 2023 года, если вовремя придет достаточное количество западного оружия. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью La Repubblica, передает УНН.
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"россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение россии в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны", – заявил он.
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Говоря о том, может ли война закончиться в этом году, советник руководителя Офиса Президента высказал мнение, что это возможно, если вовремя поступит достаточное количество необходимого оружия.
В этом контексте он отметил, что Украине по-прежнему не хватает снарядов, ракет большой дальности, также необходимы современные истребители.
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Михаил Подоляк заявил, что любые попытки диалога или компромисса с россией приведут к дальнейшей эскалации.