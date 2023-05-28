Подоляк: будь-який компроміс із росією – це прямий шлях до наступних етапів війни

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“По-перше, російська федерація отримає розмову про справжні умови закінчення війни виключно на полі бою. І після такої “розмови”, запропонованої нашими Збройними Силами, у неї не залишиться вибору. По-друге, “формула миру” буде підкріплена світовою демократичною спільнотою, яка зафіксує логістику єдиного можливого завершення війни”, – заявив він.

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За його словами, після всіх масштабних руйнувань і вбивств, які росія вчинила в Україні, наші люди не налаштовані на компроміси з кремлем.

Радник керівника Офісу Президента нагадав, що майже дев'ять років Україна намагалася домовитися за столом переговорів, але в результаті отримала повномасштабну війну, подібної до якої світ не бачив із часів Другої світової.

«Будь-який компроміс із російською федерацією – це прямий шлях до наступних етапів війни, ескалації, суттєвого посилення ролі глобального тероризму. Головний пункт мирного плану – виведення російських військ з України. Розмова з росіянами почнеться лише після цього”, – наголосив Подоляк.

За його словами, інших реальних планів, окрім української формули миру, немає, і Київ не прийматиме інших пропозицій, оскільки їх надають з урахуванням підтримки рф.

Подоляк нагадав про важливість формального закріплення формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським, щоб не допустити появи інших «мирних планів», спрямованих на розмивання єдиного правильного шляху до завершення війни. Саме з цією метою Україна ініціює проведення саміту миру в липні, що було озвучено на саміті країн G7 у Японії.

«Сьогодні лідери світової демократії як ніколи єдині у розумінні природи війни, позиції Росії та правильного шляху припинення війни. Ми розуміємо, які інструменти для цього потрібні: зброя, правовий механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії, репарації та відновлення, відкритий обмін полоненими й повернення депортованих громадян. Головне – військова поразка Росії й неодмінне повернення нам окупованих територій», – переконаний радник керівника Офісу Глави держави.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на статтю WSJ, у якій йшлося про те, що спецпредставник Китаю Лі Хуей закликав європейські уряди до негайного припинення вогню в Україні, залишивши росії частину тимчасово окупованих територій. Він наголосив, що "будь-який "компромісний сценарій" є "визнанням поразки демократії".