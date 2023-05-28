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Подоляк: любой компромисс с россией - это прямой путь к следующим этапам войны

Киев • УНН

 • 550765 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Любые попытки диалога или компромисса с россией приведут к дальнейшей эскалации, заявил в интервью итальянскому изданию La Repubblica советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

“Во-первых, российская федерация получит разговор об истинных условиях окончания войны исключительно на поле боя. И после такого “разговора”, предложенного нашими Вооруженными Силами, у нее не останется выбора. Во-вторых, “формула мира” будет подкреплена мировым демократическим сообществом, которое зафиксирует логистику единственного возможного завершения войны”, – заявил он.

Детали

По его словам, после всех масштабных разрушений и убийств, которые россия совершила в Украине, наши люди не настроены на компромиссы с кремлем.

Советник руководителя Офиса Президента напомнил, что почти девять лет Украина пыталась договориться за столом переговоров, но в результате получила полномасштабную войну, подобной которой мир не видел со времен Второй мировой.

«Любой компромисс с российской федерацией – это прямой путь к следующим этапам войны, эскалации, существенному усилению роли глобального терроризма. Главный пункт мирного плана – вывод российских войск из Украины. Разговор с россиянами начнется только после этого”, – подчеркнул Подоляк.

По его словам, других реальных планов, кроме украинской формулы мира, нет, и Киев не будет принимать других предложений, поскольку их предоставляют с учетом поддержки РФ.

Подоляк напомнил о важности формального закрепления формулы мира, предложенной Президентом Владимиром Зеленским, чтобы не допустить появления других «мирных планов», направленных на размывание единственно правильного пути к завершению войны. Именно с этой целью Украина инициирует проведение саммита мира в июле, что было озвучено на саммите стран G7 в Японии.

«Сегодня лидеры мировой демократии как никогда едины в понимании природы войны, позиции россии и правильного пути прекращения войны. Мы понимаем, какие инструменты для этого нужны: оружие, правовой механизм привлечения к ответственности за преступление агрессии, репарации и восстановление, открытый обмен пленными и возвращение депортированных граждан. Главное – военное поражение России и непременное возвращение нам оккупированных территорий», – убежден советник руководителя Офиса Главы государства.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на статью WSJ, в которой говорилось о том, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал европейские правительства к немедленному прекращению огня в Украине, оставив россии часть временно оккупированных территорий. Он отметил, что "любой "компромиссный сценарий" является "признанием поражения демократии".

Украинские Национальные Новости

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