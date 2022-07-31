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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 37241 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Війна – це абсурд": Стінг зупинив концерт, щоб підтримати Україну

"Війна – це абсурд": Стінг зупинив концерт, щоб підтримати Україну

Київ • УНН

 • 329524 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Вчора у Варшаві британський співак Стінг зупинив виступ і висловив підтримку Україні. Війну, яку розпочала росія, він назвав абсурдом, побудованим на брехні, передає УНН.

Цитата

"Війна в Україні – це абсурд, побудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з'їсть. Але брехня страшенно боїться правди. Правда має бути почута. Ми не можемо програти цю битву", – сказав співак.

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