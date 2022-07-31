"Війна – це абсурд": Стінг зупинив концерт, щоб підтримати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Вчора у Варшаві британський співак Стінг зупинив виступ і висловив підтримку Україні. Війну, яку розпочала росія, він назвав абсурдом, побудованим на брехні, передає УНН.
Цитата
"Війна в Україні – це абсурд, побудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з'їсть. Але брехня страшенно боїться правди. Правда має бути почута. Ми не можемо програти цю битву", – сказав співак.
Нагадаємо
Музичний рок-гурт Imagine Dragons став амбасадором платформи United24. Він просуватиме напрямок медичної допомоги.