"Війна – це абсурд": Стінг зупинив концерт, щоб підтримати Україну

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"Війна в Україні – це абсурд, побудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з'їсть. Але брехня страшенно боїться правди. Правда має бути почута. Ми не можемо програти цю битву", – сказав співак.

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