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"Война – это абсурд": Стинг остановил концерт, чтобы поддержать Украину

"Война – это абсурд": Стинг остановил концерт, чтобы поддержать Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Вчера в Варшаве британский певец Стинг остановил выступление и выразил поддержку Украине. Войну, которую начала россия, он назвал абсурдом, построенным на лжи, передает УНН.

Цитата

"Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть эту битву", – сказал певец.

Напомним

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