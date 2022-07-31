"Война – это абсурд": Стинг остановил концерт, чтобы поддержать Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Вчера в Варшаве британский певец Стинг остановил выступление и выразил поддержку Украине. Войну, которую начала россия, он назвал абсурдом, построенным на лжи, передает УНН.
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"Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть эту битву", – сказал певец.
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