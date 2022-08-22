Війна путіна в Україні перетворилася для нього на "кошмарний сценарій" - екголова британського генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Війна росії з Україною, що триває, йде не так, як сподівався володимир путін, заявив колишній голова британського генштабу, генерал-лорд Річард Даннатт, пише УНН з посиланням на The Guardian.
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"Я думаю, що війна склалася зовсім не так, як уявляв володимир путін. Ймовірно, це його найгірший сценарій, його кошмарний сценарій.
Якщо ми повернемося на шість місяців тому, до 24 лютого... те, що він мав в голові і на що очікували міжнародні медіа, - це блискавичний удар з білорусі до Києва... І, звичайно, цього не сталося", - сказав Даннатт в ефірі Sky News.
Деталі
Даннатт зазначив, що російським силам довелося "переглянути" свої дії, оскільки вони не змогли здобути швидку перемогу над українськими військовими.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 45,4 тис. осіб, 1919 танків, 198 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.