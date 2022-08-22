Война путина в Украине превратилась для него в "кошмарный сценарий" - экс-глава британского генштаба

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"Я думаю, что война сложилась совсем не так, как представлял владимир путин. Вероятно, это его худший сценарий, его кошмарный сценарий.

Если мы вернемся на шесть месяцев назад, к 24 февраля... то, что он имел в голове и чего ожидали международные медиа, - это молниеносный удар из беларуси к Киеву (... И, конечно, этого не произошло" , – сказал Даннатт в эфире Sky News.

Детали

Даннатт отметил, что российским силам пришлось "пересмотреть" свои действия, поскольку они не смогли одержать скорую победу над украинскими военными.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 45,4 тыс. человек, 1919 танков, 198 вертолетов и сотен единиц военной техники.