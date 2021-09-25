Виверження вулкану в Іспанії: кілька міст евакуйовано
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Посилення вулканічних вибухів на іспанському острові Ла-Пальма змусило пожежників відступити, а влада евакуювати ще три міста. Авіакомпанії скасували рейси через хмару газу та попелу, найбільшу з часів вивергся вулкан. Про це пише УНН.
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Пожежники припинили роботу з прибирання у місті Тодок у п’ятницю вдень, коли на боці вулкана відкрився новий отвір, а на відео, опублікованих у соціальних мережах, видно велику ударну хвилю, що виходить із місця виверження.
Свідок Reuters побачив у п’ятницю вдень з вершини вулкана величезну сіру хмару, найбільшу з початку виверження у неділю.
"Вулкан перебуває на новому вибуховому етапі. Пожежники сьогодні більше не працюватимуть", - написали у твіттері пожежна служба Тенеріфе, яка була розгорнута для допомоги на Ла -Пальмі.
Нагадаємо
Найактивніший в Центральній Америці вулкан Фуего, розташований приблизно в 45 кілометрах на захід від столиці Гватемали, почав нове виверження, в результаті чого утворилися великі стовпи попелу і пірокластичні потоки.