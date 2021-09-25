Извержение вулкана в Испании: несколько городов эвакуированы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Усиление вулканических взрывов на испанском острове Ла-Пальма заставило пожарных отступить, а власть эвакуировать еще три города. Авиакомпании отменили рейсы из-за облака газа и пепла, наибольшую со времен вивергся вулкан. Об этом пишет УНН.
Детали
Пожарные прекратили работу по уборке в городе Тодок в пятницу днем, когда на стороне вулкана открылось ноое отверстие, а на видео, опубликованных в социальных сетях, видна большая ударная волна, что исходит от места извержения.
Свидетель увидел в пятницу днем с вершины вулкана огромную серую тучу, наибольшую с начала извержения в воскресенье.
"Вулкан находится на новом взрывном этапе. Пожарные сегодня больше не будут работать", - написали в твиттере пожарная служба Тенерифе, развернутой для помощи на Ла -Пальми.
Напомним
Самый активный в Центральной Америке вулкан Фуэго, расположенный примерно в 45 километрах к западу от столицы Гватемалы, начал новое извержение , в результате чего образовались большие столбы пепла и пирокластические потоки.