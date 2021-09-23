У Гватемалі відбулося виверження вулкану Фуего: людей можуть евакуювати

Деталі

За даними Національного інституту сейсмології, вулканології, метеорології і гідрології (Insivumeh), потік вулкана висотою 3763 метра над рівнем моря, розташований між департаментами Ескуінтла, Сакатепекес і Чімальтенанго, вже пройшов близько 6 кілометрів і досяг підніжжя гори.

Вчені попередили, що падіння розжареного матеріалу триватиме до тих пір, поки триває виливання лави в цьому виверженні.

За словами влади, хмара, створене пирокластическим потоком, може викликати випадання попелу в населених пунктах, розташованих на південному і південно-західному схилах вулкана, і вплинути на повітряний рух в їх околицях.

Інсівуме рекомендував Національному координатору по зменшенню небезпеки стихійних лих (Конреду) підвищити рівень готовності і вжити необхідних заходів, особливо в громадах поблизу каньйонів сенізе, Танілуйя і Тринідад.

Представник інституту цивільного захисту Давид де Леон пояснив, що підрозділи по запобіганню вулканів трьох департаментів, де розташований вулкан, стежать за розвитком активності, і що поки не було необхідності проводити евакуацію.

Рятувальні служби, такі як пожежні, також несуть пильність в регіоні, якщо необхідно евакуювати громади, розташовані на схилах вулкана, якщо структура виверження зміниться.

Стовп попелу вулкана можна побачити з різних точок столиці Гватемали. На конусі також реєструються ударні хвилі і сходження лавин від помірних до сильних в напрямку каньйонів Сеніса, Тринідад, Танулуя, Санта-Тереза ​​і Лас-Лахас.

Згідно Insivumeh, гуркіт в вулкані чутливий як мінімум на 10 км навколо вулкана. Вулкан Фуего - один з трьох найактивніших з 32 в Гватемалі. Два інших - це вулкан Пакая і вулкан Сантьягуіто, розташовані на півдні і заході країни відповідно.

Доповнення

До слова, останній великий виверження вулкана в Гватемалі сталося 3 червня 2018 року, коли вулкан Фуего забрав життя 431 людини, що жила в його околицях, хоча він залишався в постійній активності.