В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго: людей могут эвакуировать
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Самый активный в Центральной Америке вулкан Фуэго, расположенный примерно в 45 километрах к западу от столицы Гватемалы , начал новое извержение в четверг, в результате чего образовались большие столбы пепла и пирокластические потоки. Про этом пишет УНН со ссылкой на АВС.
Детали
По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (Insivumeh), поток вулкана высотой 3763 метра над уровнем моря, расположенный между департаментами Эскуинтла, Сакатепекес и Чимальтенанго, уже прошел около 6 километров и достиг подножия горы.
Ученые предупредили, что падение раскаленного материала будет продолжаться до тех пор, пока продолжается излияние лавы в этом извержении.
По словам властей, облако, созданное пирокластическим потоком, может вызвать выпадение пепла в населенных пунктах, расположенных на южном и юго-западном склонах вулкана, и повлиять на воздушное движение в их окрестностях.
Инсивуме рекомендовал Национальному координатору по уменьшению опасности стихийных бедствий (Конреду) повысить уровень готовности и принять необходимые меры, особенно в общинах вблизи каньонов Сениза, Танилуйя и Тринидад.
Представитель института гражданской защиты Давид де Леон пояснил, что подразделения по предотвращению вулканов трех департаментов, где расположен вулкан, следят за развитием активности, и что пока не было необходимости проводить эвакуацию .
Спасательные службы, такие как пожарные, также несут бдительность в регионе, если необходимо эвакуировать общины, расположенные на склонах вулкана, если структура извержения изменится.
Столб пепла вулкана можно увидеть из разных точек столицы Гватемалы. На конусе также регистрируются ударные волны и сход лавин от умеренных до сильных в направлении каньонов Сениса, Тринидад, Танулуя, Санта-Тереза и Лас-Лахас.
Согласно Insivumeh, грохот в вулкане чувствителен как минимум на 10 км вокруг вулкана. Вулкан Фуэго - один из трех самых активных из 32 в Гватемале. Два других - это вулкан Пакая и вулкан Сантьягуито, расположенные на юге и западе страны соответственно.
Дополнение
К слову, последнее крупное извержение вулкана в Гватемале произошло 3 июня 2018 года , когда вулкан Фуэго унес жизни 431 человека, жившего в его окрестностях , хотя он оставался в постоянной активности.