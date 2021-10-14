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Виверження вулкана на Ла-Пальмі: планують евакуювати ще 300 осіб

Виверження вулкана на Ла-Пальмі: планують евакуювати ще 300 осіб

Київ • УНН

 • 20172 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. З іспанського острова Ла-Пальма планують евакуювати ще 300 жителів через наступ потоків лави вулкана Кумбре-В'єха. Про це повідомляє УНН із посиланням на El Pais.

Деталі

Уряд Канарських островів наказав сьогодні евакуювати ще 300 осіб з територій між муніципалітетами Тасакорте та Ла-Лагуна.

"Це рішення ухвалено через стрімке просування потоку лави, яка рухається на північний захід і до вже евакуйованої прикордонної зони", — ідеться у повідомленні.

Жителів попросили зібрати свої речі та домашніх тварин.

Додамо, що 13 жовтня з острова евакуювали понад 700 людей.

➡️La evacuación afecta, según el censo, a unas 300 personas.

➡️Esta decisión se toma debido a la previsión del avance de la colada de lava que discurre más al Noroeste y su proximidad a la zona límite del perímetro ya evacuado.

— 1-1-2 Canarias (@112canarias) October 14, 2021

Нагадаємо

Вулкан Кумбре-В'єха вивергається з 19 вересня. Лава вже зруйнувала 1548 будинків і поглинула 680 гектарів землі.

28 вересня острів Ла-Пальма оголосили зоною стихійного лиха. Вулканічний попіл зіпсував місцеві солончаки.

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