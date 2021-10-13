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Виверження вулкану в Іспанії: жителів евакуюють

Виверження вулкану в Іспанії: жителів евакуюють

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Понад 700 жителів отримали наказ покинути свої будинки на іспанському острові Ла-Пальма через виверження вулкану. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У міру того як річка розплавленої магми спускалася з вулкана Камбре В'єха на північному сході Канарського острова, влада наказала від 700 до 800 жителів Ла Лагуни евакуюватися, згідно з Планом надзвичайних ситуацій на Канарських островах (Pevolca).

Додамо

Вулкан Кумбре-В'єха вивергається з 19 вересня. Лава вже поглинула територію площею майже 600 гектарів.

Після того, як в суботу кратер вулкана частково обрушився, новий потік лави полився до моря, знищуючи плантації бананів і авокадо, а також будинки у місті Тодоке.

За даними вулканічного інституту Канарських островів, потоки розплавленої породи за три тижні зруйнували 1186 будинків, було евакуйовано приблизно 6 тисяч осіб.

28 вересня острів Ла-Пальма оголосили зоною стихійного лиха. Через вулканічний попіл удруге закрили місцевий аеропорт.

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