Извержение вулкана в Испании: жителей эвакуируют
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Более 700 жителей получили приказ покинуть свои дома на испанском острове Ла-Пальма-за извержения вулкана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По мере того как река расплавленной магмы спускалась с вулкана Камбре Вьеха на северо-востоке Канарского острова, власти приказали от 700 до 800 жителей Ла Лагуны эвакуироваться, согласно Плану чрезвычайных ситуаций на Канарских островах (Pevolca).
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Вулкан Кумбре-Вьеха извергается с 19 сентября. Лава уже поглотила территорию площадью почти 600 гектаров.
После того, как в субботу кратер вулкана частично обрушился, новый поток лавы хлынул к морю, уничтожая плантации бананов и авокадо, а также дома в городе Тодоке.
По данным вулканического института Канарских островов, потоки расплавленной породы за три недели разрушили 1186 домов, были эвакуированы около 6000 человек.
28 сентября остров Пальма объявили зоной стихийного бедствия. -За вулканического пепла во второй раз закрыли местный аэропорт.