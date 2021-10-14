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Извержение вулкана на Ла-Пальме: собираются эвакуировать еще 300 человек

Извержение вулкана на Ла-Пальме: собираются эвакуировать еще 300 человек

Киев  •  УНН

 • 20166 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. С испанского острова Ла-Пальма собираются эвакуировать еще 300 жителей из-за наступления потока лавы вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

Правительство Канарских островов приказало сегодня эвакуировать еще 300 человек из территорий между муниципалитетами Тасакорте и Ла-Лагуна.

"Это решение принято из-за стремительного продвижения потока лавы, которая движется на северо-запад и к уже эвакуированной пограничной зоне", — говорится в сообщении.

Жителей попросили собрать свои вещи и домашних животных.

Добавим, что 13 октября с острова эвакуировали более 700 человек.

➡️La evacuación afecta, según el censo, a unas 300 personas.

➡️Esta decisión se toma debido a la previsión del avance de la colada de lava que discurre más al Noroeste y su proximidad a la zona límite del perímetro ya evacuado.

— 1-1-2 Canarias (@112canarias) October 14, 2021

Напомним

Вулкан Кумбре-Вьеха извергается с 19 сентября. Лава уже разрушила 1548 домов и поглотила 680 гектаров земли.

28 сентября остров Пальма объявили зоной стихийного бедствия. Вулканический пепел испортил местные солончаки.

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