Извержение вулкана на Ла-Пальме: собираются эвакуировать еще 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. С испанского острова Ла-Пальма собираются эвакуировать еще 300 жителей из-за наступления потока лавы вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.
Детали
Правительство Канарских островов приказало сегодня эвакуировать еще 300 человек из территорий между муниципалитетами Тасакорте и Ла-Лагуна.
"Это решение принято из-за стремительного продвижения потока лавы, которая движется на северо-запад и к уже эвакуированной пограничной зоне", — говорится в сообщении.
Жителей попросили собрать свои вещи и домашних животных.
Добавим, что 13 октября с острова эвакуировали более 700 человек.
➡️La evacuación afecta, según el censo, a unas 300 personas.
➡️Esta decisión se toma debido a la previsión del avance de la colada de lava que discurre más al Noroeste y su proximidad a la zona límite del perímetro ya evacuado.
Напомним
Вулкан Кумбре-Вьеха извергается с 19 сентября. Лава уже разрушила 1548 домов и поглотила 680 гектаров земли.
28 сентября остров Пальма объявили зоной стихийного бедствия. Вулканический пепел испортил местные солончаки.